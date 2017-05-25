搖滾台語馬克白 前進羅馬尼亞
「這是全世界絕無僅有的馬克白版本，充分展現台灣草根味。」由日本導演流山兒祥執導、台灣阮劇團擔任製作的台語搖滾劇《馬克白》，將於6月前往羅馬尼亞錫比烏國際戲劇節演出。流山兒祥表示，要透過這部作品，讓歐洲觀眾也能感受台語充滿情感、渲染力的語韻之美。
今（24）日在記者會現場，流山兒祥身穿一件印有日本歷史人物坂本龍馬的衣服現身，他表示，坂本龍馬勇於冒險、追求創新的精神，就是他畢生所追尋的狀態，「我連兒子的名字都取名叫作龍馬，也許是因為特別欣賞他勇於追求突破的精神，讓我這樣一個日本人，可以來到台灣和阮劇團合作，甚至一起完成一件作品，還要到歐洲演出。」
《馬克白》是去年推出的作品，改編自莎士比亞經典同名作，全劇以台語演出，演員平均年齡30歲，順著搖滾樂融入武打、舞蹈等，既熱血又充滿青春氣息，賦予莎翁悲劇作品全新面貌。
「雖然這一年來我和演員們一起工作，仍然無法聽懂所有的台詞，但是我可以感受到台語是一種充滿感情的語言，因此我也特別安排演員使用大動作肢體，更加彰顯台語的情感。」流山兒祥表示。
現年70歲的流山兒祥，人生中曾4度執導《馬克白》，不管是1989年於日本廣島、1991年於韓國首爾、1996年於日本東京和2016年在台灣嘉義，這四地所推出的不同版本《馬克白》，都累積他對此作獨一無二的見解。
《馬克白》描述馬克白夫婦為了追求上位而不擇手段，最終導向毀滅。劇中馬克白夫人給世人既瘋狂又深情的極端形象，流山兒祥有不同見解，他表示，「馬克白夫人一點也不瘋狂，瘋狂是現代人的詞彙，其實那不過就是人性的展現，人性原本就很荒誕，甚至很極端，這齣戲就是在表現人性的多變和極端。」
《馬克白》將於5月27日至28日，在台中國家歌劇院小劇場演出，6月14日於羅馬尼亞錫比烏國際戲劇節演出兩場。
(中時)
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