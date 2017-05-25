印尼雅加達自殺炸彈攻擊 至少2死

印尼警方表示，爆炸事件造成2人死亡。(圖片取自CNN)

印尼首都雅加達週三（24日）晚間傳出爆炸事件，位於雅加達東部的公車轉運站接連發生2起爆炸，據了解，目前已有2人不幸罹難，另外有5人受傷，包括1名警察和1名疑似自殺炸彈客。

當地媒體報導，爆炸事件發生在Kampung Melayu公車總站，晚間9時發生第1次爆炸，5分鐘後發生第2次爆炸。警方表示，從爆炸後損害來看，威力相當大，幾乎可震碎玻璃。

(中時電子報)