川普稱金正恩核武瘋子 杜特蒂回應…

川普稱北韓領導人金正恩是「有核武的瘋子」。(中時資料照)

根據報導，美國總統川普上個月與菲律賓總統杜特蒂通話時，直接稱北韓領導人金正恩是「有核武的瘋子」，杜特蒂還回答，金正恩的「腦袋不正常，他可能隨時就會發瘋」。

根據華盛頓郵報表示，白宮當時將兩人4月29日的通話形容為「非常友善的對話」，幾天後川普還公開表示如果跟金正恩會面，將感到「很榮幸」。

但在電話中，川普和杜特蒂談及北韓問題，不但表示金正恩是「有核武的瘋子」

提到五角大廈上派遣「2艘核動力潛艦」到該區域時，川普強調：「我們不能讓有核武瘋子像為所欲為。我們有很多火力，比他還多，乘以20倍，只不過我們不想使用罷了。」暗示朝鮮半島緊張情勢可能會戲劇性升溫。

川普也問杜特蒂（Rodrigo Duterte）覺得金正恩如何？杜特蒂答說，金正恩發射火箭時都一直在笑，「手中有危險的玩具，可能會為全人類帶來極大的痛苦和折磨」。而且「腦袋不正常，他可能隨時就會發瘋」。

(中時電子報)