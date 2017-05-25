川普稱金正恩核武瘋子 杜特蒂回應…
根據報導，美國總統川普上個月與菲律賓總統杜特蒂通話時，直接稱北韓領導人金正恩是「有核武的瘋子」，杜特蒂還回答，金正恩的「腦袋不正常，他可能隨時就會發瘋」。
根據華盛頓郵報表示，白宮當時將兩人4月29日的通話形容為「非常友善的對話」，幾天後川普還公開表示如果跟金正恩會面，將感到「很榮幸」。
但在電話中，川普和杜特蒂談及北韓問題，不但表示金正恩是「有核武的瘋子」
提到五角大廈上派遣「2艘核動力潛艦」到該區域時，川普強調：「我們不能讓有核武瘋子像為所欲為。我們有很多火力，比他還多，乘以20倍，只不過我們不想使用罷了。」暗示朝鮮半島緊張情勢可能會戲劇性升溫。
川普也問杜特蒂（Rodrigo Duterte）覺得金正恩如何？杜特蒂答說，金正恩發射火箭時都一直在笑，「手中有危險的玩具，可能會為全人類帶來極大的痛苦和折磨」。而且「腦袋不正常，他可能隨時就會發瘋」。
(中時電子報)
文章來源：Transcript shows Trump praising Philippine leader’s ‘great job’ in drug war and debating North Korea
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。