英炸彈客被起底 從小和IS當鄰居
英國曼徹斯特演唱會爆炸案嫌犯身分公布，是22歲男子阿貝迪(Salman Abedi)，被媒體揭發，他的父母都是在利比亞出生，之後移民到英國倫敦，才搬到英國南曼徹斯特的Fallowfield地區居住至少10年。而他與極端組織「伊斯蘭國」（IS）招募者在同一個區域長大，懷疑他受對方洗腦，而踏上不歸路。
據了解，炸彈客阿貝迪於1994年出生在曼徹斯特南部長大，阿貝迪的父母當初是以逃離格達費政權為名離開利比亞，以難民的身分進入英國。該區也住著一群日後極端化、遠赴敘利亞和伊拉克加入IS的青年。媒體發現，住在同一社區的哈斯提（Raphael Hostey）為激進IS份子，在社群網站負責招募新血。雖然哈斯提之後遠赴敘利亞打聖戰，在無人機轟炸中死亡。但之前哈斯提與炸彈客住在同一區，也到同一個清真寺朝拜，懷疑亞貝迪被影響，進而犯案。
(中時電子報)
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