保護川普一家人 不到半年燒15億

今年6月底前花在保護川普第一家庭與川普大樓（Trump Tower）的費用，將達到4250萬美元(約台幣15億)。(圖片取自美聯社)

川普上任不到半年，除了民調創下歷史新低外，他花費的維安費也恐怕是歷史新高，紐約警察局估計，今年6月底前花在保護美國第一家庭與川普大樓（Trump Tower）的費用，將達到4250萬美元(約台幣15億)。

據了解，從去年11月8日總統選舉日當天到1月20日的就職日，紐約市政府共花了2400萬美元(約台幣7億)保護川普大樓。另外紐約警察局長歐尼爾2月估計，第一夫人梅蘭妮與兒子巴隆每天的維安費用在1萬2700美元(約台幣30萬)至14萬5000美元(約台幣450萬)間，儘管川普本人已在就職後搬到華府，但第一夫人梅蘭妮仍與兒子巴隆仍住在紐約市。而川普到紐約時，費用還會再增加。本月稍早，川普就職以來首度回到紐約市，這趟單日行程的維安費用就花掉紐約市120萬美元。(約台幣3600j萬)，紐約每日新聞引述官員報導，紐約市從川普就職日起到3月底止，花在保護川普大樓的加班費為730萬美元。(約台幣2億)

目前國會打算編列逾1.2億美元(約台幣36億)預算以支應第一家庭的維安費用，其中6000萬美元(約台幣18億)用於第一家庭成員花最多時間停留的城市，主要是佛羅里達州的棕櫚灘及紐約。

(中時電子報)