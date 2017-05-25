魅麗3K無可取代‧美麗東豐永遠存在
東豐快速道路闢建將影響東豐自行車道，近來成為熱門議題，引起市議會藍綠議員及附近市民的關心。台中市超黨派議員陳清龍24日在市議會表示，東豐綠廊與東豐快共線並非唯一的解決辦法，建議可將大甲溪南岸考慮進去，市府應聽進市民意見，嘗試各種方案，找到最適宜的方式。
陳清龍議員說，東豐綠廊是全台中人的事，建設局開闢東豐快純粹以「交通」、「工程」角度來處理，影響東豐綠廊0.5K到3.1K段，偏偏這段綠樹成蔭，環境優美，堪稱東豐綠廊經典路段，不僅是全國自行車騎乘的熱門景點，更提供附近居民平時休憩運動！
陳清龍指出，東豐綠廊對在地人來說，更是無可取代的存在，不是其他的自行車道或道路可代替；建議可以大甲溪南岸道路納入考慮之一。
觀光旅遊局長陳盛山說，東豐、后豐為台灣經典自行車路線，以觀光發展來看，兩者是非常重要的地位。副市長林陵三表示，昨天他有到現場了解，方案不只一種，以「兩者並存」方向，再與建設局溝通討論。
陳清龍認為，林佳龍市府團隊，應該會把人民的聲音聽進去；解決方案不是只有單一思考；問題只有一個，用心思考，解決方案絕對不只一個。
台中市議會國民黨團市議員，將於今（25）日業務質詢結束後，一起前往東豐鐵馬道騎自行車，致力為保留東豐鐵馬道請命。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。