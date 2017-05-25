魅麗3K無可取代‧美麗東豐永遠存在

台中市議會超黨派市議員陳清龍昨日在質詢時表示，東豐綠廊與東豐快共線並非唯一的解決辦法；建議可將大甲溪南岸考慮進去，找到最適宜的方式。（陳世宗攝）

東豐快速道路闢建將影響東豐自行車道，近來成為熱門議題，引起市議會藍綠議員及附近市民的關心。台中市超黨派議員陳清龍24日在市議會表示，東豐綠廊與東豐快共線並非唯一的解決辦法，建議可將大甲溪南岸考慮進去，市府應聽進市民意見，嘗試各種方案，找到最適宜的方式。

陳清龍議員說，東豐綠廊是全台中人的事，建設局開闢東豐快純粹以「交通」、「工程」角度來處理，影響東豐綠廊0.5K到3.1K段，偏偏這段綠樹成蔭，環境優美，堪稱東豐綠廊經典路段，不僅是全國自行車騎乘的熱門景點，更提供附近居民平時休憩運動！

陳清龍指出，東豐綠廊對在地人來說，更是無可取代的存在，不是其他的自行車道或道路可代替；建議可以大甲溪南岸道路納入考慮之一。

觀光旅遊局長陳盛山說，東豐、后豐為台灣經典自行車路線，以觀光發展來看，兩者是非常重要的地位。副市長林陵三表示，昨天他有到現場了解，方案不只一種，以「兩者並存」方向，再與建設局溝通討論。

陳清龍認為，林佳龍市府團隊，應該會把人民的聲音聽進去；解決方案不是只有單一思考；問題只有一個，用心思考，解決方案絕對不只一個。

台中市議會國民黨團市議員，將於今（25）日業務質詢結束後，一起前往東豐鐵馬道騎自行車，致力為保留東豐鐵馬道請命。

(中時)