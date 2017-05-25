桃市鐵皮屋早餐店傳火警 1死1傷

桃市鐵皮屋早餐店傳火警，火勢猛烈，傳出1死1傷。（甘嘉雯翻攝）

桃市鐵皮屋早餐店傳火警，火勢猛烈，傳出1死1傷。（甘嘉雯翻攝）

桃市鐵皮屋早餐店傳火警，火勢猛烈，傳出1死1傷。（甘嘉雯翻攝）

桃市鐵皮屋早餐店傳火警，火勢猛烈，傳出1死1傷。（甘嘉雯翻攝）

桃園市蘆竹區中正北路一間原為汽車修理館、後改為湯包早餐點的鐵皮屋，25日近3點傳出火警，由於為密閉式鐵皮建築，火勢一發不可收拾，火勢還延燒至隔壁的水電行及中古車館。

消防局獲報，出動消防車36輛、救護車2輛，總計38輛，火勢在5點04分撲滅，過程救出1位女性傷者，在事後清理現場，發現1具男性焦屍，火警原因及財物損失待調查。

(中時)