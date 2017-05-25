中南部9縣市大雨特報 北部東北部略涼 高溫26度

今北部東北部天氣略涼，高溫26度左右。(取自中央氣象局)

今日受到鋒面影響，北部及東北部天氣較涼；南部、東部及東南部地區有陣雨或雷雨，中部地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨，北部、東北部及馬祖有局部短暫雨。氣象局也針對了台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東等9縣市發布大雨特報，請特別留意。

氣溫方面，在雲多又下雨的情況下，加上還有在鋒面通過後帶來的微弱東北風，因此各地氣溫都會較昨天下降，北部及東北部地區高溫約25、26度左右，中南部高溫也下降至27度至29度。

預計今天鋒面會在台灣南部至巴士海峽附近，雨勢從北到南將逐步緩和下來，但中南部還是有局部陣雨，接著明天周五之後，台灣上空受鋒面殘留水氣影響，雲量還是稍多，因此山區還是有短暫陣雨機會，要一直到周日，恐怕要到下周一、二才會緩和許多。

至於在今天空氣品質部分，今日全台各地及外島為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)