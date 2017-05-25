新車超狂塗裝 小偷也懶得偷

這台Prius就像從汽車報廢場開出來的一樣。(圖取自《withnews.jp》)

近看鏽蝕車貼，也毫無違和感，跟真的一樣。(圖取自《withnews.jp》)

愛車人士總是喜歡自己的車漂漂亮亮、乾乾淨淨的，尤其是新車，更是要裡外一塵不染，但日前有一間日本的Carapp公司反其道而行，設計出了「車身鏽蝕彩繪」，乍看外觀，根本就像從汽車報廢場開出來的一樣，可能連小偷都看不上眼。

這輛經過特殊「車身鏽蝕彩繪」處理的Toyota Prius，遠看就像一台鏽蝕斑駁嚴重的陳年老車，但走近一看別有玄機，原來車身上這些大小「傷痕」，都是透過印刷貼紙所呈現出來的效果，開在路上就像一大塊移動廢鐵一樣，不引人注目都難。

Carapp公司服部純也表示，「鏽車」其實早已在美國相當流行，而之所以選擇Prius來改裝，就是因為Prius未來感較強，若再搭上繡蝕痕跡的衝突美感會讓人印象深刻。儘管車貼讓車看起來殘破，但其實功能就跟汽車鍍膜一樣，能起到保護車漆的作用。

而改裝成這麼「破舊」所費不貲，要全車做到鏽蝕車貼處理，中型房車要價70萬日圓(約18萬元新台幣)，小型車則要45萬日圓(約11萬元新台幣)。日本網友也紛紛大讚把車貼成這樣太有才，更有「若是你有幸看到這輛車，未來就會感到幸福」的城市傳說。

(中時電子報)