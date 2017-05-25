買雙B不到1年就換車？是因...

美國人買雙B為何常常不到1年就賣出？ (達志影像/shutterstock提供)

你買一台新車都開多久呢？根據《iSeeCar.com》日前針對美國汽車市場所做的統計，在調查了超過2400萬名車主後顯示，有超過36萬人在買新車不到一年內就會再賣出，而這些車款中又以雙B(Mercedes-Benz、BMW)為最大多數。

探究背後原因在於開名車雖然風光，但其實在北美汽車市場，不少購入雙B車款的車主都是汽車首購族，在「第一次買就要買最好」的心理層面驅使下，即使購車預算有限，仍舊貸款咬牙直上雙B，到頭來卻因為只買得起入門車型、配備不足，所以不到一年就後悔。

而另一份由《JD Power》所做的「新車可靠度」調查報告則顯示，在美國，雙B兩家德國車廠，2016年僅拿到3顆星的「一般評價」。看來廣受台灣消費者熱愛的賓士與BMW，美國人雖然也愛買，但卻開不久。

(中時電子報)