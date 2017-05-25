歧視？美航空拒同性夫婦走家庭通道

美國西南航空，竟然在登機時禁止一對同性伴侶和小孩走在家庭通道引起爭議。(圖片取自buzzfeed)

亞洲首場同婚釋憲案最終結果揭曉，民法不許同性別2人締結婚姻關係，實屬違憲，立法院須在2年內完成修法或立法，台灣有望成為亞洲第一個通過同性婚姻的國家，而在同性權益獲得世界關注之際，美國一家航空，竟在登機時禁止一對同性伴侶和小孩走在家庭通道上，雖然這對同性伴侶表示自己是同性家庭，職員竟然還回：你們不是一個家庭！

美國機場一對已結婚的同性戀伴侶莫爾斯（Grant Morse），當日偕其丈夫巴斯基諾（Ballachino）、一對3歲兒子、5歲女兒及巴斯基諾的母親，準備從紐約州水牛城飛至佛羅里達州勞德代爾堡（Fort Lauderdale）。豈料登機時疑被航空公司職員歧視。

他們一家預先走到「家庭優先」的位置排隊時，有一名航空公司職員上前對他們說：「你們不是一個家庭，只有家庭才可以在此排隊優先上機。」

莫爾斯向職員解釋他們是同性家庭，但職員還是堅決不讓步，不能他們家庭一起坐，並在全部乘客上機後，才可以登機。

對此西南航空發言人事後透過電郵回應表示，涉事職員只是按照章程工作，沒有任何歧視成分。

(中時電子報)