英曼城炸彈客傳甫從利比亞返國 警稱背後組織操弄

英國曼城自殺炸彈客Abedi的弟弟Hashim已經被利比亞軍閥逮捕。(美聯社)

鑑識人員搜索曼城自殺炸彈客Salmon Abedi的住家。(美聯社)

在英國曼徹斯特美國女歌手亞莉安娜(Ariana Grande)演唱會中引爆自殺炸彈的22歲男子Salman Abedi，傳出案發前幾天才從利比亞結束3周的旅程，英國警方現在認為他背後有一個組織在操弄，利比亞軍閥也已經逮捕了Abedi的弟弟。

CNN報導，曼徹斯特警局局長霍金斯(Ian Hopkins)證實英國警方正在調查幕後主使的組織，並且已經進行一連串突襲和逮捕。目前全英國已經有5名男子和1名女性被捕，其中5人是在曼城附近被捕。

駐紮在非洲的美軍官員表示，Abedi在案發前幾天才從利比亞返回英國，他總共在利比亞待了約3個禮拜。他雖在英國出生長大，但是父母都是利比亞移民。英內政部長路得(Amber Rudd)表示，Abedi已經被情報單位盯上。英國和美國情報單位已有交換相關訊息。

利比亞周二晚間也在當地逮捕了Abedi年約20歲的弟弟Hashim Ramandan Abu Qassem al-Abedi，並懷疑他和恐怖組織伊斯蘭國(Islamic State, IS)有關。利比亞內政部底下的軍閥表示，Hashim疑似計畫在利比亞發動恐怖攻擊，他在收取疑似哥哥匯給他的錢時遭到逮捕，CNN尚未能證實這些消息。

該軍閥表示Hashim承認知道曼城攻擊計畫，在這起攻擊的計畫階段期間人也在英國。他在4月中旬的時候離開英國前往利比亞，已經被軍閥監視約1個半月。

Abedi家族的朋友說，Abedi的父親1個月前將2個兒子送到利比亞，因為兩人在英格蘭惹上麻煩，疑似是想要為一名遭幫派殺死的朋友復仇。他們的父親還拿走兩人的護照，企圖阻止兩人離開。Salman Abedi告訴父親他要到沙烏地阿拉伯朝聖後拿回護照，但之後他卻回到了英國，並在返家3天後在演唱會中引爆炸藥。

利比亞在獨裁領袖格達費(Moammar Gadhafi)在2011年垮台和過世後，就成為了恐怖主義的溫床，IS在當地建立的據點，而當地政府儘管獲得聯合國支持，但卻無法完全掌握當地安全。

IS周二在通訊軟體Telegram上宣稱曼城事件是成員發動的，但美國反恐單位的消息來源指出，IS經常這麼宣稱，就算其實和攻擊者毫無關係，目前英國反恐單位也未發現曼城炸彈案該組織有任何關係。

(中時電子報)