天然「冷泡茶」搶攻夏日茶飲商機!

B＆G德國農莊Tea Bar全台門市單筆消費滿5000元，內含1瓶以上冷泡茶系列茶品，贈送「保冷冰鎮玻璃壺」。（圖片提供／B＆G德國農莊Tea Bar）

歡慶端午「有機奢華體驗茶禮盒」即日起至6月1日，內含6小瓶茶罐，優惠價1390元／單盒。（圖片提供／B＆G德國農莊Tea Bar）

初夏到來氣溫逐漸升高，來杯解渴飲品讓人徹底透心涼，B&G德國農莊Tea Bar看準商機，推出全新「夏日冷泡茶」系列商品，搶攻夏季飲品商機。

冷泡茶系列由歐洲專業調茶師研發，以清新草本搭配紅茶與煎茶製作，有機茶品通過德國、台灣雙重認證。即日起於全台門市單筆消費滿5000元，內含1瓶以上冷泡茶系列茶品，即贈「保冷冰鎮玻璃壺」乙個，全台限量50組，送完為止。建議放入5克有機花草茶於壺中，倒入100CC熱水，茶水高度約茶壺1/3靜置5分鐘，添加冰塊於保冷夾層，沁涼飲品簡單動手做。

「冷泡茶系列」包括有機檸檬橙花紅葉茶、有機冷薄荷花茶、有機元氣茶、紅花柚香煎茶、有機玫瑰養生煎茶、有機花香伯爵紅茶與奶油伯爵紅茶等7款茶品。其中「有機檸檬橙花紅葉茶」以南非紅葉茶為基底，入口檸檬橙花清香滿溢口中;加入鼠尾草、迷迭香及薄荷葉調配的「有機元氣茶」有鎮靜安神之效;人氣商品「奶油伯爵紅茶」以佛手柑、錫蘭茶經低溫烘培，清爽口感令人回味。

(中時)