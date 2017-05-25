美味「烤鴨」哪裡尋？翠庭中餐廳一次滿足
暑假即將到來，餐飲業正式宣告進入戰國時代，各飯店餐廳紛祭出各式優惠搶客，其中天成大飯店TICC世貿會館的翠庭中餐廳推「滿額送片皮鴨」活動，即日起至8月31日止限期優惠，精省荷包小資族不可錯過。
翠庭中餐廳滿額送片皮鴨活動，每週四、五用餐消費滿2000元，即贈「明爐櫻桃烤鴨」兌換券乙張（需3天前預訂，市價1380元），不用花大錢也能品嘗美味烤鴨。亦可憑明爐櫻桃烤鴨兌換券加價500元升級「一鴨三吃」，除可兌換明爐櫻桃烤鴨乙隻，與鴨胸料理三選一，有韭黃炒鴨絲、松子香鴨鬆、黃金鴨炒飯選擇，及鴨骨料理四選一，有醬爆櫻桃鴨、鴨油乾拌麵線、皮蛋煲鴨粥、酸菜煲鴨湯等，共3道料理。
美味烤鴨製作不易，翠庭中餐廳精選3公斤以上宜蘭櫻桃鴨，師傅以純熟功力控制火侯，入口酥脆鴨皮與油脂在口中混合，鴨肉軟嫩不柴，令人吮指回味。建議除單吃片鴨外，也可塗抹甜麵醬佐以青蔥及手工餅皮品嘗，鴨肉特有口感與青蔥香氣在口中蔓延。
(中時)
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