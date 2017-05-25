精釀啤酒SUNMAI 引進自動化充填產線

SUNMAI全新產線自動貼標系統。（徐力剛攝）

SUNMAI與台玻合作客製化瓶身底部印有品牌LOGO。（徐力剛攝）

SUNMAI酒廠副總經理凃宏慶現場講解精釀啤酒釀造過程。（徐力剛攝）

現打精釀啤酒色澤鮮豔，入口滑順。（徐力剛攝）

金色三麥集團旗下精釀啤酒品牌「SUNMAI」去年推出討論度極高，繼先前與全家便利商店合作限定期間草莓啤酒造成搶購熱潮，今年再投入2000萬元升級產線，引進KOSME自動充填設備，以自動化產能領先業界。

SUNMAI全自動充填設備新產線可提升5倍產速，每小時充填5000瓶350ml瓶裝啤酒，產量穩居台灣精釀啤酒廠冠軍。SUNMAI酒廠副總經理凃宏慶表示，SUNMAI全新升級啤酒快速充填設備能提升市場供貨速度，與2016相比預估整體銷售額提升25%達新台幣2.5億元規模；SUNMAI與台灣玻璃合作客製化瓶身，底部印有品牌LOGO，所有瓶身一次性使用，消費者可安心飲用。

凃宏慶說，目前全球金色三麥餐廳共14間，台灣12間、中國大陸2間，今年將在上海開設海外第3間分店，請大家拭目以待。

SUNMAI精釀啤酒堅持德式釀酒工藝，以歐洲進口麥芽、啤酒花與特殊酵母製作，配合釀酒師特色與精湛釀造手法，創造全新風格。

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(中時)