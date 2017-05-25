5月25日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●亞洲第一國 台灣同婚2年後合法

大法官會議認為民法關於婚姻規定，沒有保障相同性別者的婚姻自由權及平等權，昨宣告違憲，相關機關應在2年內完成修法或制定，逾期未完成、從2019年5月24日起同性伴侶可向戶政機關辦理結婚登記。台灣成為亞洲第一個判決同婚合法化的國家。

●扁違反2不 中監發函警告

台中監獄同意前總統陳水扁參加募款餐會，提出「5不」但書，扁當天在餐會中數度挑戰紅線，台中監獄24日晚間完成認定，副典獄長林順斌指出，陳水扁違反「不進入會場」及「不談及政治」2項規定，中監除函文要求改善、遵守管制外，並提出4項具體改善措施，重申「勿逾越相關規定，以免自誤」。

●嘉義縣市合併 老縣長不認同 張花冠槓陳明文：你也可以來選啊

嘉義縣長張花冠主張「嘉義縣、市合併」，遭老縣長、綠委陳明文指為合併與否不是重點，行政區畫才是關鍵。對此，張花冠昨不惜槓上昔日盟友，強調不要什麼事情都以政治為先；而她也告訴陳明文，「你不要怕由我來做，奪天下、治天下是兩種人，陳明文你也可以來選啊（指合併後的大嘉義市長）」。

重點要聞

●亞洲第一 釋憲挺同性婚

台灣將成為亞洲第一個以法律保障同性婚姻的國家！大法官昨作出釋字748號解釋，認為現行《民法》規定「1男1女」才能結婚，未保障同性別2人婚姻自由及平等權，宣告《民法》相關規定「違憲」，政府應在2年內修正、制訂法律，保障同婚權益，若逾期未完成，同性2人可比照異性婚，直接向戶政機關登記結婚。

●陳星妻逼跪 林奕含崩潰

作家林奕含疑遭補教名師陳星（本名陳國星）誘姦案，昨傳出陳妻謝如玉八年前就知道這起師生戀，她當時選擇不提告，沉默了八年。但《蘋果》透過管道得知，林奕含雙親與陳星夫妻約在飯店談判時，因林家雙親責怪陳星，激怒了謝如玉，她揚言控告林奕含妨害家庭，還逼迫林奕含當場下跪道歉，此舉是導致林奕含精神崩潰主因。

●曼城22死 英反恐警戒升至最高

美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）周一在英國曼徹斯特的演唱會，遭1名自殺炸彈客襲擊，造成22死、64傷，激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State）宣稱犯案。英國官方昨公布炸彈客身分，並逮捕3名可能涉案者。英國首相梅伊前天將恐怖攻擊威脅層級提高到最高「急迫」級別，代表新一波恐怖攻擊「隨時可能發生」。這是當地睽違10年首見的緊張情勢，將派3800名士兵部署關鍵地點維安。

重點要聞

●大法官釋憲：限制同婚違憲

司法院大法官會議昨作出釋字七四八號解釋，認定民法親屬編婚姻限制同性得為經營共同生活之目的，成立具親密性、排他性的永久結合關係，有違憲法保障的婚姻自由、平等權，宣告違憲，並要求有關機關在兩年內修正或制定相關法律，若立法屆時未完成，同志依民法規定至戶政機關辦結婚登記。

●中監認定出席凱校餐會違規 發函要求扁改進

前總統陳水扁參加凱達格蘭基金會的感恩餐會，台中監獄連日審查後，認定違反「不進入會場、不談及政治」規定，昨晚提出四項檢討改進，並發函要求扁改進，「切勿一再自誤」，「醫療痊癒就要返監」。

●食安團訟獲賠首例 劣油案和解940萬賠償5315名師生

三年前正義公司劣油流入校園午餐，台灣消費者保護協會代師生提起團體訟訴，雙方於二審台灣高等法院高雄分院以九四○萬元達成和解，創下國內史上第一件食安團體訴訟實際獲得賠償金的紀錄。卅二校、五三一五名教職員生，可獲得一○一二元或二一八二元賠償金。

重點要聞

●民法未保障同婚 違憲

台灣成為亞洲第一個同性可以結婚的國家！司法院大法官會議昨做出釋字第七四八號解釋，宣告民法限制同婚牴觸憲法平等權、未保障同性婚姻違憲，要求兩年內修法保障同性婚姻，至於修民法或另訂專法則是「立法形成的範圍」，由相關機關自行決定。

●防敵直取大台北 淡水河口、松山機場演練反突擊

「漢光卅三號演習」實兵演練昨進入第三天，為防止敵軍入侵大台北中樞地帶，陸軍六軍團關渡指揮部在淡水河畔實施「河防演練」，在河岸部署裝甲、機砲兵力，殲擊河道敵軍；空軍防砲指揮部五○一營則在松山機場實施「短程防空防護」，以國造雙聯裝二○機砲打擊臨空敵機，驗證機場地對空作戰能力，陸、空等部隊也展現衛戍首都的戰力。

●行乞遇恐攻 ２街友衝回救人

英國曼徹斯特體育館恐怖攻擊案發生當下，兩名平時在附近出沒的街友派克（Chris Parker）和瓊斯（Stephen Jones），原本可以跟著奔逃的人群離開現場，但在知道發生爆炸後，立刻衝進體育館協助救援。兩人的義舉充分顯現人性光輝，廿三日被媒體封為「英雄」，甚至有民眾發動群眾募資，已為他們募得超過兩萬五千英鎊（約台幣一百萬元）。

(中時電子報)