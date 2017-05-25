乖乖這樣吃！君品頤宮讓零食變開胃菜

〈唰嘴可樂蝦〉是以〈可樂果〉取代油條碎，與新鮮蝦仁和日本的明太子一起拌炒，可直直接以筷子夾食，也可以包在生菜葉內作餡當〈蝦鬆〉吃。（圖／姚舜攝）

〈香辣五香乖乖〉是將〈五香乖乖〉加了原味麥片與鹹蛋、辣椒粉一起拌炒，是「加強版五香乖乖」。（圖／姚舜攝）

〈椰香乖乖〉和麥片搭配一起拌炒，再放一點跳跳糖創造「爆炸口感」，這種「小菜」充滿趣味。（圖／姚舜攝）

〈天蠶功〉是用新鮮蠶豆與〈蠶豆酥〉一起，並加了小黃瓜和洋蔥以泰式甜酸醬拌炒，開胃且下飯。（圖／姚舜攝）

〈鱈魚相思〉是將〈鱈魚香絲〉用小火再炸得更酥香後，再加了辣椒和花椒粉拌炒出菜，是守在電視機前的「追劇良伴」。（圖／姚舜攝）

〈炸龍珠〉是過去啤酒屋內火紅下酒菜，如今主廚將龍珠和〈脆果子〉與炸過龍珠一起用椒鹽伴炒，口感風味更富層次。（圖／姚舜攝）

〈呷未先〉是將〈蝦味仙〉再炸一次，並和炸地瓜絲與炸芋頭絲搭配出菜，是「加值版零嘴」。（圖／姚舜攝）

有哏！這真是有哏的食物！你當然大可不必為了它們專程前往品嘗，但是如果你到了臺北君品酒店〈頤宮〉中餐廳用餐，則不妨順便點它們來試試…。

我說的「它們」，是〈頤宮〉主廚陳偉強與廚藝團隊用乖乖、蝦味先、蠶豆酥、可樂果或鱈魚香絲為「食材」，搭配其它食材與醬料或爆炒、或酥炸作出的「熱零食」。小時候的零食經過了廚藝加值，變成了五星飯店餐廳菜單上的菜餚，除喚起不少人兒時記憶，這些「創意零食」作法其實都不難，故吃完了回家可以依樣畫葫蘆試著自己做，守在電視機前追劇時，很讚。

生意不好，想新點子山新菜促銷，在飯店餐飲業界很平常，但臺北君品酒店〈頤宮〉中餐廳的生意向來都很好。主廚陳偉強與廚藝團隊仍願花心思想菜，這可就很難得了。而且，「用零食變花樣」，對平日習慣用高貴食材作大菜的飯店主廚而言根本只能算是「小技」，但這一系列「兒時味」新菜，見了、嘗了，卻是讓人會心，且佩服君品廚藝團隊的巧思。

「乖乖， ㄅㄧㄤ\！ ㄅㄧㄤ\！ ㄅㄧㄤ\！」…，「營養好吃，乖乖！」，這廣告歌歌詞許多人朗朗上口，就算不會唱，多少也會哼，而「乖乖」確實也陪伴了許多人的童年。

除了乖乖，還有可樂果、蝦味先、蠶豆酥、鱈魚香絲、孔雀香酥脆、脆笛酥…，都是許多人童年記憶中的「無憂美食」。也就因為如此，雲朗觀光總經理丁原偉靈機一動，找了陳偉強一塊討論，看能不能利用藉廚藝讓這些零食變化一些新花樣，當成開胃菜或下酒菜給客人享用。於是，這一系列「兒時味」就這麼誕生了。

在那個食品不似今天發達的年代，那個小朋友沒吃過乖乖呢？又那個父母不希望自己家孩子「乖乖」呢？於是陳偉強就用了乖乖入饌研發了兩道「零嘴菜」，一是用椰香乖乖和甜麥片結合拌炒的〈椰香麥乖乖〉，另一則是用五香乖乖和鹹蛋黃、辣椒粉一起拌炒的〈香辣五香乖乖〉，一香甜、一香辣，對許多人而言，「用筷子吃乖乖」恐怕也是頭一遭。

可樂果也是讓許多人愈吃愈上癮的零食，因為口感酥脆，陳偉強想出了用它來取代油條碎，與新鮮蝦仁合炒成菜，並用日本空運來臺的明太子提味增鮮。這〈涮嘴可樂蝦〉除了可直接以筷夾食，也可以用生菜葉包裹入餡，當〈蝦鬆〉來吃。這一招，讓我想到，這些年有些香港餐廳的主廚，用早餐麥片取代蒜片來烹製〈避風塘炒蟹〉，都是創意。

在家看長片或追劇，充滿海味的鱈魚香絲是「良伴」，陳偉強將雪魚香絲用小火炸得更酥更香，然後再和生辣椒、花椒粉等配料一起用大火爆炒，成菜後的〈鱈魚相思〉又香又辣、口感酥脆，配啤酒剛好。

蝦味先被很多人當下酒零食。陳偉強也是將之下油鍋炸得更酥，然後搭配炸芋頭絲及地瓜絲，有了芋頭絲和地瓜絲「左右謢法」，這菜真如菜名〈呷未先〉，一口接一口停不下來。不過，為了人食安問題，君品〈頤宮〉已決定停止販售這道菜。

君品頤宮的「零食系菜餚」還有：用新鮮蠶豆加了蠶豆酥和小黃瓜與洋蔥絲一起拌炒的〈天蠶功〉，用脆果子與炸過的龍珠一起用胡椒鹽拌炒的〈七龍珠〉，都是既開胃又下酒的「零食菜」。

零食，多數是休閒點心，偶爾，也有人臨時解飢，可少有人想到將他們當「食材」來入菜，說起來君品〈頤宮〉這系列「零食系菜餚」，也算是「餐桌上的文創」呢。

(工商)