侯友宜民調紅不讓 葉毓蘭這麼說

侯友宜到網溪國小與孩童一起吃營養午餐。(擷取自侯友宜臉書)

新北市副市長侯友宜近日在各種民調幾乎是紅不讓，葉毓蘭在臉書表示他在觀察一個人，多半看這個人在面對弱勢、老者、幼童時的態度，尤其是面對沒有選票的那群人。葉毓蘭提及侯友宜的臉書讓她勾起侯友宜擔任署長時關懷弱勢、孩子王的回憶，「孩子們不識利害關係、也不懂意識形態，能夠贏得孩子的信任，侯友宜好樣的!」

新台灣國策智庫日前發布六都民眾對政治人物的好感度民調，新北市副市長侯友宜的好感度以44.7％在藍軍政治人物排名最高；TVBS日前公布「假如明天就是投票日，會投給誰？」民調，若民進黨優先讓地方立委來選，支持度全輸給侯友宜，此外，侯友宜支持度獲得47%、賴清德則為42%，另有11%沒有意見，2人幾乎勢均力敵。

對此，葉毓蘭說侯友宜近日的民調雖紅不讓，但她對民調的高低起伏並不那麼在意，民意的來去有太多變數，政治人物為了選票，什麼都敢演、也什麼都敢說，支票開得滿天飛，能不能兌現，等選上了，誰記得你。

葉毓蘭指出，她在觀察一個人，多半看這個人在面對弱勢、老者、幼童時的態度，尤其是面對沒有選票的那群人。近日侯友宜在臉書貼出到國小陪孩子們吃營養午餐，和孩子們輕鬆互動的照片，讓葉毓蘭勾起侯友宜擔任警政署長時關懷弱勢、孩子王的回憶。葉毓蘭說侯友宜在十幾年前當署長時，為了鼓勵警察關懷弱勢，積極支持特殊奧運的火炬跑，還在警察節時邀請了很多喜憨兒到警政署，「警察之愛，超越障礙」，英勇的侯署長腿上坐著稚氣的喜憨兒，不知輕重的孩子們在署長身旁「張牙舞爪」，快樂的笑著鬧著。

葉毓蘭引用台大哲學系教授傅佩榮書中故事，英國邱吉爾爵士被問及「一生中最得意的是什麼事？」邱吉爾表示自己能以外表的氣質與風度，贏得一個陌生小女孩的信賴，真可謂不虛此生。「信賴（trust）應該是人類最有價值、最令人有成就感的獎賞。孩子們不識利害關係、也不懂意識形態，能夠贏得孩子的信任，能夠讓孩子感受到你的善意，可以付出這樣的信任，侯友宜好樣的!」

(中時電子報)