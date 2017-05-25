金宇彬拍戲常流鼻血 本想瞞父母接受化療

金宇彬罹癌，敬業的他本想完成工作再治療。(圖／本報系資料照)

韓國男神金宇彬24日驚爆罹患鼻咽癌，讓外界相當震驚，女友申敏兒表示會陪伴他治療，不過他本來想等工作完成後，再接受治療，甚至想瞞著父母，敬業態度令人欽佩。

據韓媒報導，金宇彬在忙著參與電影《盜聽》選角時，常流鼻血且喉嚨腫脹，不過新片即將開拍，為了不耽誤拍攝進度，他苦撐沒去就醫，甚至也沒和父母提起病況，最後在劇組和導演勸說下，才到醫院檢查接受治療。

而他本想瞞著父母自己接受化療，但身為公眾人物，為了怕引起不必要誤會，並讓他能安心接受治療，所以才透過公司對外說明病情，而《盜聽》劇組也義氣相挺，會等到他康復回來再拍攝。

(中時電子報)