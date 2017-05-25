蔡英文執政滿一年 特赦阿扁到底難在哪？

前總統陳水扁返回高雄，民眾上前握手。（資料照，柯宗緯攝）

前總統陳水扁（前右）19日出席凱達格蘭基金會募款餐會。(中央社)

2016年政黨輪替，民進黨執政，大家都在看，蔡政府是否會特赦前總統陳水扁(阿扁)！但蔡英文總統任職已滿一年，特赦話題依舊，卻不見政府有明顯舉動。對蔡英文來說，到底特赦阿扁到底難在哪裡？現任李登輝民主協會策略執行長、福爾摩鯊會社社長的妖西(劉敬文)認為阿扁讓蔡英文們感到權力上受威脅，所以要放阿扁有困難。

陳水扁2008年5月卸任，11月即因涉嫌貪污、洗錢等重罪被收押，2015年獲准保外就醫，之後一再申請展延。終於2016年蔡英文當選總統，外界都猜測阿扁特赦機會大增。但民進黨執政一年過去，卻未見特赦跡象。

到底特赦阿扁，對蔡英文來說難在哪？妖西於《東網》評論表示，法律層面問題不大，不存在真的阻礙，比較麻煩的地方還是政治上的考量。

除了蔡英文或身邊的幕僚畏懼阿扁的實質影響力，因阿扁不按牌理出牌，若以自由之身評判時政，蔡英文承受的壓力肯定會比現在更大。

另外，蔡英文身兼總統與黨主席，黨權政權集一身，若阿扁重獲自由，政治魅力強大的他，難保不會再集結，這對蔡英文佈局2018除了製造變數外，恐造成黨內權威的挑戰。

(中時電子報)