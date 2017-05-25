同婚與WHA 國際對台灣關注度差20倍
大法官釋憲，讓台灣離成為亞洲第一個同婚合法的國家更進一步，也讓台灣的國際關注度大大提升，重量級大媒體，包括美國的紐時、華郵、CNN，英國的BBC、衛報等都做頭題，使用網路搜尋，台灣/同婚和台灣/ WHA的資訊量，差了20倍。
資深駐美記者范琪斐，隔海關注家鄉同婚釋憲議題。她在臉書發文表示，看到大法官的釋字第 748 號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻違憲，應在兩年內修改相關法律的新聞時，人在咖啡廳裡，但還是偷偷滴了兩滴眼淚。
她為LGBT 朋友們開心，也為自己開心，最重要的是為台灣開心。范琪斐說，在大法官釋憲文出來之後不到10個小時的時間，她用 Taiwan / same sex marriage 的關鍵字去搜尋，己有近1000萬個結果，而且在快速增加當中。
同一時間，用 Taiwan / WHA兩個關鍵字去搜尋，結果約是50萬左右。
范琪斐說，不是說台灣加入國際組織的努力不對，但每次在看台灣在WHA 上的嘗試時，就想到愛因斯坦說的：『所謂的不理性是指不停的做同樣的事，但卻期待不同的結果。』( Insanity is doing the same thing over and over and expecting different results. )
同性婚姻合法化是一個台灣國內法律的決定，為什麼比我們要加入世衛這個國際組織的決心，反而受到國際上幾十倍幾百倍的關注呢？
范琪斐認為，因為在台灣承認同志權益的同時，也正在告訴全世界，我們相信的是一個自由平等包容多元開放的價值觀，而且我們身體力行，我們努力在克服我們社會裡不同的意見，我們用民主的方式，希望能達到這個最終目的。
「台灣想要走出目前的外交困境，或所有的困境，都應該回想這一刻。」范琪斐如此期許。
(中時電子報)
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