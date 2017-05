同婚與WHA 國際對台灣關注度差20倍

國際各大重量級媒體都報導台灣同婚合法化新聞。(截自CNN、BBC、foxnews網頁)

大法官釋憲,讓台灣離成為亞洲第一個同婚合法的國家更進一步,也讓台灣的國際關注度大大提升,重量級大媒體,包括美國的紐時、華郵、CNN,英國的BBC、衛報等都做頭題,使用網路搜尋,台灣/同婚和台灣/ WHA的資訊量,差了20倍。

資深駐美記者范琪斐,隔海關注家鄉同婚釋憲議題。她在臉書發文表示,看到大法官的釋字第 748 號解釋,認為現行法令未保障同性婚姻違憲,應在兩年內修改相關法律的新聞時,人在咖啡廳裡,但還是偷偷滴了兩滴眼淚。

她為LGBT 朋友們開心,也為自己開心,最重要的是為台灣開心。范琪斐說,在大法官釋憲文出來之後不到10個小時的時間,她用 Taiwan / same sex marriage 的關鍵字去搜尋,己有近1000萬個結果,而且在快速增加當中。

同一時間,用 Taiwan / WHA兩個關鍵字去搜尋,結果約是50萬左右。

范琪斐說,不是說台灣加入國際組織的努力不對,但每次在看台灣在WHA 上的嘗試時,就想到愛因斯坦說的:『所謂的不理性是指不停的做同樣的事,但卻期待不同的結果。』( Insanity is doing the same thing over and over and expecting different results. )

同性婚姻合法化是一個台灣國內法律的決定,為什麼比我們要加入世衛這個國際組織的決心,反而受到國際上幾十倍幾百倍的關注呢?

范琪斐認為,因為在台灣承認同志權益的同時,也正在告訴全世界,我們相信的是一個自由平等包容多元開放的價值觀,而且我們身體力行,我們努力在克服我們社會裡不同的意見,我們用民主的方式,希望能達到這個最終目的。

「台灣想要走出目前的外交困境,或所有的困境,都應該回想這一刻。」范琪斐如此期許。

(中時電子報)