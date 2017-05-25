每分鐘1件違停 中市停車格嚴重不足

市議員楊正中指出，台中市停車格嚴重不足，以致每分鐘就有一件違停案件，要求交通局儘速規劃，緩解市民停車問題。（陳世宗攝）

台中市議會昨日進行交通地政委員會業務質詢，市議員楊正中指出，台中市停車格嚴重不足，以致每分鐘就有一件違停案件，痛批台中市政府沒有積極改善，要求交通局儘速規劃，緩解市民停車問題。交通局長王義川說，該局未來除持續開闢路外停車場，增加停車供給，落實「先供給、後管理」改善策略。

楊正中說，根據台中市交通局統計，截至今年3月，台中市各類汽車登記總數高達106萬518輛，停車格只有11萬2297個，僅11%；機車登計總數為166萬5116輛，機車10萬627個停車格，僅有6%，比例懸殊，停車格嚴重不足。

交通部統計民眾日常使用運具狀況調查」，台中市所有旅次市占率中公共運輸市占率僅10%，表示台中市民主要通勤工具仍以汽、機車為主，在停車格供需失調的情況下，導致台中市每一分鐘就發生一起違停案件，停車問題讓台中市民煩惱不已。

交通局長王義川說，為解決台中市龐大停車需求，市長上任2年多來，已積極劃設汽車格1萬多格、機車格3萬多格，也積極利用停車場用地及尋找閒置公有空地闢建路外停車場，近期再完成3處。

王義川指出，包括東區舊建國市場臨時停車場提供149格汽車格及800格機車格；西屯區細停2停車場提供43格汽車格及24格機車格；太平區文中2臨時停車場提供200格汽車格及200格機車格，大幅提供商圈周邊停車空間，改善當地停車環境。

交通局呼籲民眾，依「台中市騎樓及人行道機車停放公告」規定停放機車，尤其在有路外停車場供給的周邊人行設施，更應保持通暢的行人環境，避免違規停放遭到取締拖吊。

(中時)