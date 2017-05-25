看天吃「鍋」 這一鍋氣溫愈高折扣愈多
「氣溫愈高，折扣愈多」，有什麼商店這麼做？與「85度C」和「燒肉同話」同屬美食達人集團旗下的「這一鍋」連鎖火鍋就是以此訴求吸引客人夏天進店吃火鍋的。隨著天氣逐漸炎熱，喜歡吃火鍋的朋友不要忘了「看天吃飯」。
「這一鍋」針對夏天推出的「氣溫愈高，折扣愈多」的特惠促銷，以每天11點中央氣象局公布的全台最高體感溫度為下折扣標準。例如：週一最高溫在台北，溫度為攝氏38度，則週一的活動食材享62折，全台門市同步適用該折扣，氣溫越高，折扣也越多。
目前「這一鍋」在全台共有10家連鎖門市，台北三家、新北一家、新竹一家、桃園及台中各兩家、台南今（25）日新增一家，再加上上海旗艦店，兩岸共有11家門市。
自2012年創立至今，『這一鍋』曾獲入口網站蕃薯藤2014網友最愛10大火鍋店第三名，2015年人氣麻辣火鍋網路聲量第一名，以及蔡依林與安室奈美惠合拍「Im Not Yours」MV中開鍋宴席在youtube上的點閱率至今已高達2千萬人次。
「這一鍋」以東方現代風格的裝潢、獨特湯底、高檔食材及藝術化擺盤，迅速在國內競爭激烈的火鍋連鎖品牌中樹立良好口碑。『這一鍋』三大招牌湯底：「御膳麻辣鍋」多汁入味的招牌鴨血及豆腐可無限續加。「老火湯」獨家調配多種中藥材，湯頭鮮美，帶有濃郁胡椒味。「一品酸菜鍋」散發出溫潤酸香的湯頭。推薦必點招牌食材：神仙牛肉、松阪豬肉、白玉豬軟骨、海鮮拼盤、翡翠鮮蝦滑、乳香嫩豆皮、櫻花麵、鴻禧綜合菇、多種水耕蔬菜…等豐富多樣的食材選擇。
(工商)
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