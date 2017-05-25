英跳腳 美情報官員又洩漏情資 公布炸彈照

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英跳腳 美情報官員又洩漏情資 公布炸彈照
英國警察在曼徹斯特北邊一處公寓逮捕一名女性。(美聯社)

雖然英國政府已經警告美國不要洩漏曼徹斯特自殺炸彈案的情資，但今又傳出美國政府洩露炸彈殘骸的照片。

英國《每日郵報》(Daily Mail)報導，洩露的照片顯示炸彈客Salman Abedi將爆裂物放置在一個金屬容器裡，然後用一個淺藍色Karrimor背包或是黑色背心將金屬盒子夾帶進演唱會現場，並使用了手持引爆器引爆炸藥。

Abedi使用的炸彈裏頭疑似有釘子、螺絲帽和螺栓，但目前警方尚未能釐清炸彈的大小和種類。研究受害者的報告指出，這個炸藥製作的相當謹慎，炸彈威力的範圍幾乎剛好波及Abedi身邊一圈的人。Abedi本人的上半身炸斷，飛往曼徹斯特運動館入口的方向。

調查員指出炸彈使用的鉛酸電池似乎經過特意選擇，目的是要盡量減少出現啞彈的可能性，這顆12瓦的湯淺電池比一般背包炸彈或自殺炸彈背心使用的都來的要強。

這些照片的出現顯示美國政府仍在洩漏此案的情資，儘管數小時前英國內政部長路德(Amber Rudd)才要求美國政府單位不要再洩露案情細節。週二在英國警方證實炸彈客身分前，美國媒體就開始報導炸彈客的真實姓名，儘管英國呼籲媒體不要臆測他的身分。

英國情報單位和美國關係非常密切，路德不諱言的對情報洩漏表達憂心，她在BBC的訪問中說，她已經非常明確的要求這類洩漏不可再發生一次。這次照片洩露後英國內政部雖未發表評論，但英官員表示路德的立場不變。

(中時電子報)

文章來源：Grisly photos of scorched remnants of suicide bomber's backpack, detonator and shrapnel on the bloodied floor of Manchester Arena are leaked by US intelligence officials

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關鍵字：英國美國曼徹斯特炸彈照片洩露路德
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