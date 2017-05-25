台灣同性婚姻只差一哩路 唐綺陽：「結婚比歧視恐怖」
司法院昨天宣布民法未保障同性婚姻違憲，更必須於2年內修法，以法律保障同婚，這也讓婚姻平權往前邁進一大步，不過力挺同婚的「國師」唐綺陽，卻在臉書發文「結婚比歧視還恐怖」，再度引發網友熱議。
唐綺陽先在臉書發文，大法官釋憲使同志婚姻增加合法化可能性，不過反對勢力勢必會躁動，因此在爭取同婚合法化路上，勢必有明顯艱難要克服，不過對未來結果是樂觀其成，不過話鋒一轉則提醒同志朋友先冷靜，未來同性婚姻雖有望合法，不過別為了「把紅包賺回來」或「終於能結婚就非結不可」，畢竟「結婚比被歧視還恐怖得多」，似乎是以曾有過的短暫婚姻當成前車之鑑，呼籲所有人結婚前仍要三思。
不過最後唐綺陽也幽默表示，「現在連同志們都能嘗到結婚的恐怖滋味了，我只能說，願主保佑大家.....廠廠」，這讓許多網友紛紛搞笑回應「大家都公平的，一起跳火坑吧」、「歡迎同志朋友們一起躺墳墓」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。