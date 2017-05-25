台灣同性婚姻只差一哩路 唐綺陽：「結婚比歧視恐怖」

唐綺陽力挺婚姻平權。(圖/本報系資料照)

司法院昨天宣布民法未保障同性婚姻違憲，更必須於2年內修法，以法律保障同婚，這也讓婚姻平權往前邁進一大步，不過力挺同婚的「國師」唐綺陽，卻在臉書發文「結婚比歧視還恐怖」，再度引發網友熱議。

唐綺陽籲同志朋友結婚前仍得三思。(圖/唐綺陽臉書)

唐綺陽先在臉書發文，大法官釋憲使同志婚姻增加合法化可能性，不過反對勢力勢必會躁動，因此在爭取同婚合法化路上，勢必有明顯艱難要克服，不過對未來結果是樂觀其成，不過話鋒一轉則提醒同志朋友先冷靜，未來同性婚姻雖有望合法，不過別為了「把紅包賺回來」或「終於能結婚就非結不可」，畢竟「結婚比被歧視還恐怖得多」，似乎是以曾有過的短暫婚姻當成前車之鑑，呼籲所有人結婚前仍要三思。

不過最後唐綺陽也幽默表示，「現在連同志們都能嘗到結婚的恐怖滋味了，我只能說，願主保佑大家.....廠廠」，這讓許多網友紛紛搞笑回應「大家都公平的，一起跳火坑吧」、「歡迎同志朋友們一起躺墳墓」。

(中時電子報)