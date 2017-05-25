舒淇合影范冰冰超罕見！兩大女神過去傳有這心結

舒淇與范冰冰難得合影。（圖／翻攝微博）

今年適逢坎城70周年，紅毯上昨也終於迎來不少貴客，除了已是評審團之一的范冰冰外，女神舒淇也終於現身，其餘包含劉雯、關曉彤、秦海璐等人也都在其中。不過更吸引人注意的，莫過於舒淇與范冰冰難得的合照，由於兩人過去曾因為一條微博被指有心結，如今一張照片公開，也算是「世紀合影」。

范冰冰過去一條發文，曾被劉燁開玩笑回應「見你妹」。（圖／翻攝微信）

舒淇與范冰冰在坎城上開心合照，照片看上去令人賞心悅目，但卻被稱作是罕見的世紀合照！全因過去范冰冰曾在網上發了條文，簡單寫著「週四見」，沒想到卻被劉燁回應「見你妹」，看似一句玩笑話，卻被當時戀情快曝光的的李晨給打槍了一句「這句話不太禮貌，這是我們認識的劉燁發出的嗎？」

舒淇過去發文曾被指是在談范冰冰與劉燁這條互動。（圖／翻攝微信）

而後劉燁也表示因為與范冰冰正在談一個合作案，八九不離十，自己是因為開心過頭，開了個有過於「嘿皮的玩笑。」他表示歉意，也希望李晨不要介意。沒想到舒淇事後竟在網上發文，稱「更自以為親的人講話更是要小心，因為本以為是一句玩笑話，別人是會當真的。」疑似是在對劉燁事件發文。

但更令人耐人尋味的是，舒淇這則發文還被徐靜蕾轉發，她更回應「那麼容易得罪的，都不是真朋友，隨他去吧。」之後這群人也再無任何交集，因此舒淇與范冰冰這回難得合照，甚至微博互相關注，才會被如此放大注意。

(中時電子報)