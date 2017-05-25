這一鍋台南店今開幕 10元可點神仙肉
美食達人集團旗下轉投資的連鎖火鍋品牌「這一鍋」正式搶進百貨公司開店，位在台南新光三越小西門地下一樓的「這一鍋」首家百貨店，並於今（25)日正式開幕，為「這一鍋」在台第10家連鎖門店。
配合新店開幕，「這一鍋」台南新光門市推出促銷活動，今天到店消費前100組顧客，即贈200元現金折價券。今天起至5月27日期間，原價388元的神仙牛肉只要花10元就可品嚐，每日限量前100名。而今天起至6月3日並有「台南人限定優惠」，只要出示相關證件，即享人頭費折扣。2人同行8折、4人同行半價、6人以上人頭費0元、10人同行人頭費更可現省1080元。
「這一鍋」台南新光門市占地176坪，內有178個客席位與4間包廂，因地點位於台南多座國定古蹟與文藝景點的中西區，附近飯店、小型觀光商圈林立，假日觀光遊客眾多，預期周邊商圈效益會帶來比街邊店更多的人潮。美食達人集團並期待，南部氣候炎熱，火鍋餐廳開在百貨公司內，因「避暑逛街」的人比街邊店多，故創造更多商機。
目前，「這一鍋」在兩岸共有11家連鎖門市，美食達人集團行銷公關總監鐘靜如表示，「這一鍋」年底前將在北部與南部再開3至4家門市，在大陸則將仍以上海為主再開1到2家門市。而由「這一鍋」再轉投資的燒肉品牌「燒肉同話」，在創品牌後一年半，至今全台已有5家門市。兩個餐食品牌持續拓點展店，將為母集團美食達人增加營運動能。
(工商)
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