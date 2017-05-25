瞎扯助理認分手 名嘴沒吃屎反嗆：謝霆鋒輸了

大陸名嘴宋祖德爆謝霆鋒助手認他和王菲分手。(圖／翻攝自謝霆鋒臉書、王菲微博)

宋祖德直言「謝霆鋒輸了」。(圖／翻攝自宋祖德微博)

大陸名嘴宋祖德日前爆料謝霆鋒王菲早已分手，還發誓錯了就吃屎，並選定5月24日張柏芝生日這天直播吃屎，不過直到晚上他都沒動靜，有網友詢問狀況，他竟直言：「謝霆鋒輸了，我有風度，我不逼他吃」。

宋祖德還沒履行承諾，就加碼公布將爆出趙麗穎的料，有網友詢問：「王菲的事情怎麼說呢？米田共誰吃？」他直言：「我贏了，今天早上謝霆鋒助手正式間接承認鋒菲分手，我不想看到謝霆鋒吃，雖然他輸了，到此為止。」隨後附上不知出處的新聞，賴皮不願兌現承諾。

但他仍持續死咬，「時間會證明祖德是對的。」日前更力勸王菲早點承認分手，並要她能在8月8日前說清楚，否則就要把她搭小鮮肉的事抖出來，網友大罵他不要臉，就知道騙人。

(中時電子報)