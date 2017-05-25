NBA》隊友驚爆 詹皇G3失常是因生病

隊友驚爆詹姆斯第3戰失常主因是生病了，你相信嗎？(美聯社資料照)

信不信由你！騎士老將理查傑佛生25日突然爆料，強調「小皇帝」詹姆斯會在東區決賽第3戰表現失常，造成騎士爆冷輸球，原因竟是生病了，傑佛生表示，「我知道他不會講這種事情，所以我要替我的兄弟發聲！」

詹姆斯第3戰僅拿11分，更發生6失誤，表現低迷程度令人訝異，但他從未說過自己生病了，甚至G3賽後還對媒體大發雷霆，到了第4戰，上半場也出現生涯首次4犯，他卻在下半場重新找回手感，且幫助騎士順利聽牌。

「德隆威廉斯今早因為生病缺席練球，他整個人感覺昏沉，我認為這也是詹姆斯所碰上的處境，有時這些傳染病就會在球隊蔓延開來，」傑佛生說，「詹姆斯之前的感覺就是，我不知道自己為何昏昏沉沉的，整個人都沒力氣了。」

傑佛生表示，原本自己不打算爆料，要不是塞爾提克後衛史馬特第3戰三分球投10中7，且幫塞爾提克意外在客場扳回一城，他可能連提都不會提這件事，「所以詹姆斯真的出現一些小狀況，但他從來沒說過，也沒驚慌。」

(中時電子報)