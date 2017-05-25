不再神化薩德 陸媒讚南韓人終於醒了
南韓媒體稱，新任總統文在寅上台，首先要處理朴槿惠政府留下來的種種安保問題，其中最重要的是擺脫對「薩德系統」的神化。大陸中央電視台稱讚「南韓人終於醒了」，明白薩德根本是美國霸權武器。
大陸中央電視台中文國際頻道（CCTV4）在微信發表文章指出，從20世紀90年代北韓開始核子試驗之前，美國便一直想要建立全球導彈防禦系統。東亞導彈防禦正是其中一部分，而薩德又是東亞導彈防禦的支柱之一。換句話說，薩德的本質是美國出於維持軍事霸權戰略目的所採取的武器。
《韓民族日報》5月22日文章批評，朴槿惠政府誤導輿論，謊稱在慶北星州部署薩德是出於南韓的迫切需要，「是能夠抵擋北韓核導彈的唯一武器」，由此催生了諸如「薩德是唯一出路」的薩德萬能論，將薩德神化。文在寅政府要想推行文在寅式外交安保政策，必須從擺脫「薩德神化」開始。
對此，CCTV4文章稱讚「南韓人終於醒了」，明白薩德根本是美國霸權武器。
自從南韓決定部署薩德以來，中韓經貿大受衝擊，南韓經濟調查機構產業研究院5月21日報告稱，如果薩德問題得不到解決，將給南韓旅遊業帶來5.6-15.2萬億韓元，約合人民幣344-933億元的經濟損失。
部署薩德系統，南韓國內原本就有不少反對聲音。新任南韓執政黨國會代表禹元植甚至表示，是時候考慮把薩德撤離南韓，歸還給美國。
(中時電子報)
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