苑裡中正里5月底到6月初 分區停水配合工程施作

台灣自來水公司第三區管理處通霄銅鑼營運所，因辦理「通苑105-01-02中小區計量管網工程」新舊管線連絡及用戶改接，預定本月底至6月初在苑裡中正里分區停水，請用戶預先儲水備用。

自來水公司指出，本月31日至6月7日改接中正里苗130線北側（中正11路口至苗47線口）30戶，此區塊每日上午9時至下午5時，停水計8小時。

另自6月8日至6月14日改接中正里苗130線北側（苗47線口至王子彩卷行前）50戶，該區塊每日上午9時至下午17時，停水計8小時。

(中時)