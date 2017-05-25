「小金泰希」邱偲琹拍廣告 竟被狗不理
新生代女演員邱偲琹，拍攝過多支廣告跟參與多部戲劇作品，因主演電影《林北小舞》及獲得金穗獎最佳演員獎後受關注，清新甜美外型令多家廠商青睞，已收到許多合作邀約。
她近期更以多變造型一連拍攝三支系列廣告，扮起青春單車少女、粉嫩櫻花妹及冰品攤位老闆娘和狗狗對戲玩拳。更意想不到的是，每次拍攝都增加一隻不同品種的狗狗。
喜歡狗狗的邱偲琹在拍攝現場不斷逗弄狗狗，好笑的是，狗狗不領情，甩頭不搭理邱偲琹，讓她吃癟。狗狗非常有個性，拍攝中會耍任性貪玩找主人討抱或是逃離現場，導演喊卡，就急著下道具車請主人領著放風；或是導演喊「來！3、2、1」，狗狗聽到關鍵字「來」便紛紛走離拍攝位置。
休息的時候狗狗都能就定位坐好，但一喊action時就像是講好的一起罷工，雖然如此，仍有許多鏡頭表現出意外的效果，剪出來的成品令大家滿意。而邱偲琹預計六月初進組拍攝華劇，不同於以往的搭檔及角色設定，將讓觀眾耳目一新。
(中時)
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