同婚釋憲 BBC數度因台灣是地方或國家改貼文
昨天下午大法官針對同性婚姻釋憲案，宣告《民法》不允許同性結婚的規定違憲。消息一出引來許多國際媒體關注，但英國國家廣播公司（BBC）小編卻對於台灣是國家還是地方數度修改貼文，引發關注。
同婚釋憲案，大法官昨天做出釋字第748號解釋，司法院秘書長呂太郎說，大法官認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在公告後2年內，修改相關法律，等於宣告台灣成為亞洲第一個以法律保障同性婚姻的國家。
台灣同婚釋憲結果出爐後，包括英國廣播公司、路透社、CNN、Daily Mail、彭博、英國衛報、法新社紛紛在第一時間報導。
BBC昨日在臉書發文關注台灣同婚釋憲，但翻開貼文編輯紀錄，BBC小編一開始貼文表示「台灣有望成為亞洲第一個將同性婚姻合法化的「地方」（place）」。4小時後，把貼文更正為「台灣的憲法法庭做出有利同性婚姻的裁決，是亞洲第一個如此做的『國家』（country）。」隨後又把「裁決」從現在式改為過去式，但仍稱台灣為「國家」，不過1小時後，BBC小編又把「國家」改為了「地方」，BBC小編數度修改貼文引起網友關注。
(中時電子報)
文章來源：BBC News 臉書
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