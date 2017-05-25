NBA》林書豪秀童年全家福 感謝父母支持
林書豪25日在instagram貼出1張小時候的全家福，且寫，「2位身高僅5呎6吋(168公分)從沒打過球的亞洲移民，且在美國沒講英文環境相遇，卻建立起1個美滿家庭，還養大1名牙醫、2名職業籃球員，上帝好棒，奇蹟真的發生了！」
事實上，林書豪家庭背景充滿戲劇性，甚至可以拍成影集或電影，畢竟身材並不算是高大的雙親，竟然培養出能在NBA打球的林書豪，以及在SBL打拚的林書緯，還有在紐約當牙醫的大哥林書雅，他們的家庭教育方式確實值得學習。
只是大部分的球迷看到這張相當溫馨的家庭照，竟然感想幾乎都是髮型，因為包含林書豪在內，看起來3名小孩的頭髮都像是自家人幫忙剪的，這也或許成為林書豪、林書緯兩兄弟如今很喜歡在髮型上大做功夫的主因之一。
儘管當前屬於籃網休兵期間，林書豪最近早就開始替下個球季備戰，除了先到籃網位在布魯克林區的訓練館，跟隊友一起練球，也前往位於科羅拉多州泉的美國國家奧運訓練中心練球，還跟不少美國奧運國手合影留念。
(中時電子報)
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