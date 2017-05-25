舒淇睡覺裹成「木乃伊」 竟是害怕這件事..........
舒淇受邀坎城影展70週年晚宴，只見她穿著鮮黃露背禮服走紅毯，優雅氣質中不乏成熟魅力，可說搶盡鎂光燈焦點，不過昨日上傳在飯店的照片時，只見她將全身包成像木乃伊一樣，原來是拿過敏源始終沒辦法的她，想出來的終極絕招。
據悉飽受臉部過敏之苦的舒淇，為了坎城行求助西醫花了7天時間才消除紅腫，不過昨天po出在飯店的照片，只見她穿著粉紅迷彩連帽外套，不僅將帽子戴上，還把拉鍊拉上將臉包住，將全身弄得密不通風，更po文說道：「隔絕敏感源睡之終極法，願今晚好夢不再癢醒」，可見長期受此症狀所苦已讓她備感無奈。
對此粉絲也留言獻上秘方要讓她試試，看是否能減緩病發症狀，不過對於舒淇將自己包成木乃伊的樣子，也讓粉絲嚇壞直呼「這樣呼吸感覺很不順暢耶」、「這過敏反應也太恐怖了」。
(中時電子報)
關鍵字：舒淇
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