陳喬恩拍戲救屠宰狗 感動往生愛犬「來找我」

陳喬恩在片場救了隻差點被宰來吃的狗。（圖／翻攝陳喬恩微博）

近來人在橫店拍攝新劇《獨孤皇后》的陳喬恩，日前在網上貼出還穿著古裝和狗狗玩耍的照片，而其實那是她拍戲兼搶救的狗，由於這隻狗差點被宰來吃，陳喬恩救下來後，更直呼牠很像自己在台北的往生愛犬「來福」。

陳喬恩過去在台北的愛犬來福，老年因病離世，不過她最近在橫店拍戲救了隻原先差點被煮來吃的狗，更幫牠命名為「小暴牙」，陳喬恩也在網上留言透露「小暴牙是跟屁蟲黏TT，謝謝妳來到我身邊！」

對於領養了一隻狗，陳喬恩接受香港媒體訪問時也說自己覺得很像是來福投胎來找她，不過因為自己也長期在大陸工作，暫時不會把狗帶回台灣，對於「小暴牙」的到來，陳喬恩直呼是「上天送給我的禮物。」

(中時電子報)