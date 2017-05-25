MLB》田中將大沒檢傷 洋基教頭：不想他變蜘蛛人
洋基的「神之子」田中將大連兩戰被打爆後，儘管球團跟本人都堅持沒受傷，但仍無法平息外界的疑慮，不少人認為應要再檢查田中的身體狀況，對此總教練吉拉迪(Joe Giradi)25日受訪時打趣的說，他們不讓田中做斷層掃描，是因為不希望田中照了輻射，變成蜘蛛人甚至是超人。
田中近三戰狀況不穩定，投11.2局就失掉17分，自責分率衝高到6.56。他自己坦言陷入相當大的低潮，而對外界質疑他瞞傷，他則澄清說自己身體沒問題，教練團也認為他是投球機制出錯，不是傷勢影響身手，但為何不直接讓田中透過核磁共振或X光檢查傷勢，證明沒傷？吉總解釋，是擔心輻射對人體的危害。
「不要掃描人，不要把輻射照進身體裡，我們不想他變成蜘蛛人或超人，甚至身體出現類似那樣的變化。」吉總認為輻射具危險性，若非必要，他並不想為證明田中沒傷，讓他接受掃描，「輻射是必須謹慎看待的事，盡量別用它審視一切。我們在機場就必須做這件事，但大家都很不喜歡。」
洋基球團在田中連續被打爆後，表示田中球速上看不出身體有異狀，並打算讓田中「回歸原點」去找問題所在，當務之急是協助他找回指叉球跟滑球的穩定性。田中將在明天(台灣時間26日)先發對戰皇家，表現會如何備受關注。
(中時電子報)
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