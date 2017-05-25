桃、竹遠百明起年中慶 首5日加碼國際精品家用

遠東百貨桃園店、新竹大遠百明 (26)日至6月14日「年中慶」，搭配流行服飾7折起，遠東百貨桃園店首度在首5日加碼國際精品、家用，消費滿1萬元送500元抵用券。

遠東百貨桃園店、新竹大遠百表示，首12日服飾部門女、男、童裝及內衣、女鞋、配件，也有單筆滿3,000元送200元抵用券。

遠百「年中慶」除再拉攏8家銀行一同出擊，當天刷滿5,000元送100元遠東百貨商品券；6月1日、2日也推出HAPPY GO卡來店送點數，持卡及全館當天單筆消費滿100元發票，即可

兌換100點。

桃園遠百也自今日至6月6日推出日本傳統美食物產展，HAPPY GO卡友，在物產展會場消費滿1000元即可獲贈帆布袋；新竹大遠百針對端午節4天連假舉辦「復古童玩」特別企劃，打造大型彈珠台、吸引大小朋友的目光，27日至30日憑不限金額發票即可參加，28日並有彈珠檯PK賽。

(工商)