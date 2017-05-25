「假貨」入侵樂華夜市 知名潮牌賣200元

莊男從大陸進貨仿冒商標的服飾、鞋子，在樂華夜市內擺攤販售。（葉書宏翻攝）

警方查扣大批仿冒品。（葉書宏翻攝）

因價格遠遠低於正品市價，吸引不少遊客爭相購買。（葉書宏翻攝）

莊姓男子自去年11月起，從大陸進貨仿冒「NIKE」、「ADIDAS」、「LV」、「CK」、「YSL」等商標服飾、鞋子，在樂華夜市內擺攤販售，每件僅賣200元至500元，因價格遠遠低於正品市價，吸引不少遊客爭相購買，攤位交易情況相當熱絡。

保安警察第二總隊刑事警察大隊偵一隊日前接獲民眾檢舉，經深入調查及蒐證後，於樂華夜市內查獲莊嫌及仿冒品1373件，侵權市值達465萬7350元。莊嫌坦承，貨品都是從大陸進口。

保安警察第二總隊指出，依據商標法第97條之規定，明知仿冒商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或併科5萬元以下罰金；利用電子媒體或網路方式犯案，罰則相同。

民眾選購潮流品牌服飾時，應向專櫃或經銷據點購買，品質較有保障；警方會持續加強查緝，取締非法保障合法。

(中時)