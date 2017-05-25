石油大國欠3兆不還 成中國最頭疼國家

委內瑞拉是全世界第五大石油輸出國。圖為開採示意。(美聯社)

若問到哪個國家最讓中國最頭疼？很多民眾可能會認為是近期瘋狂試射飛彈的北韓。但真正令中國揪心的是「委內瑞拉」，主要是因高度依賴石油政策，導致全國幾乎只剩下一個石油產業，卻又窮得沒錢來繼續開採石油，政府既沒還錢的能力，又沒有加大出口的能力，遭欠1000多億美元(新台幣3兆元以上)的中國，無可奈何只能選擇債務延期。

委內瑞拉經濟最大的問題正是石油問題，作為世界第5大和拉美最大的產油國，委內瑞拉95％的收入、25％的GDP和50％的政府財政收入都依賴石油出口，同時近90％以上的食品和日用商品依賴進口。

委內瑞拉在30年前，生活水準基本上是拉丁美洲最高。自2014年下半年開始，國際油價大幅下跌，導致政府收入銳減。缺少美元，商品進口難以為繼，通貨膨脹嚴重，物價飛漲，物資短缺，超級市場按照指紋進行定量配給。誰也沒想到，這個原油儲備比沙烏地阿拉伯還多的國家，現在在超市連廁所衛生紙都買不到。

中國出借大筆金錢，原因在於，委內瑞拉是重要產油國，因為石油是商品，是具有固定價值的物品，不會出現因貨幣貶值而出現虧損，在高油價時期，中國能確保國家能源安全。自2007年以來，陸陸續續借出的金額高達1000多億美元。

有媒體報導，委內瑞拉的石油產量約為每天200萬桶，其中80萬桶須抵扣中國的債務。但電力短缺，投資不足，管理落後，委內瑞拉採油能力大幅下降。按照趨勢，到今年年底，委內瑞拉能開採到160萬桶已經很不錯了。

(中時電子報)