台南暗夜惡火 父子一傷一命危
台南市東區中華東路3段巷內的基督教榮光教會，今天凌晨傳出火警，台南市消防局出動大批警消前往搶救，1對傳道父子遭濃煙嚴重嗆傷，60歲王姓父親一度沒有生命跡象，但被送到成大醫院搶救後，王父又回復心跳，但父子均被送到進加護病房，另1名教會男職員因逃到4樓頂樓，平安獲救。
今天凌晨近1點半左右，位於台南市中華東路巷內的榮光教會，突然傳出火警，台南市消防局先遣部隊到達時，即發現教會1樓正面的主聖堂有火勢竄出，由於教會內有3人受困，警消特搜人員立刻進入火場救人。
沒多久，搜救人員就救出一名吸入性輕嗆傷的31歲王姓男子，但他呼喊60歲父親還在屋內，警消搜索10多分鐘，才使用救生梯從3樓房間位置，將已無生命跡象的王父救下，父子都被送成大醫院急救，王父後來回復心跳，但父子都被送進加護病房。
火勢在今天凌晨2點多獲得控制，消防局主秘李政昌也趕到現場指揮救災，他表示，起火原因必須進一步鑑識調查；據教會邢姓職員表示，王姓父子與受輕傷的高姓男子，都是教會的傳道人員與職員，昨晚是他們3人留守、睡在教會內，有聽說4樓頂樓位置有傳出砰的爆炸聲，接著起火，他想不透怎會失火，全案還要等消防局調查釐清。
(中時)
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