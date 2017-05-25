2017全台校園公益之星選拔 首場南開科大登場

「中時校園公益之星選拔賽」南投縣首場參與貴賓、得獎同學與評審合影。（楊樹煌攝）

中時校園公益之星選拔賽首場在南開科技大學登場，到場聆聽觀眾熱烈。（楊樹煌攝）

中時校園公益之星選拔賽評審揭曉，同德家商黃靖元奪得第1名〈左〉由南開科大校長孫台平〈右〉頒給獎狀與獎金。（楊樹煌攝）

南開科技大學的學生社團，表演精彩的新疆民族舞蹈。（楊樹煌攝）

旭光高中學生社團的熱音社，演出精彩的樂器演奏與歌唱表演。（楊樹煌攝）

中時校園公益之星選拔賽，同德家商的熱舞社表演精彩熱舞。（楊樹煌攝）

由中時旺旺集團、蔡衍明愛心基金會、中國時報、正聲廣播電台及南開科大、旭光高中、同德家商共同推動的「正聲中時校園公益之星選拔賽」，24日在南開科技大學演藝廳隆重登場，參賽學生熱烈，現場擠滿聆聽觀眾和各校啦啦隊，現場high翻天，尖叫之聲此起彼落，場面熱絡。

經過1天激烈競技，在3位影視著名藝人林喬安、海產、開水小姐嚴格評審後揭曉，由同德家商黃靖元奪得第1名、南開科大陳薇羽獲第2名、同德家商洪立函第3名、南開科大黃韋慈第4名、旭光高中賴禹銨第5名、同德家商陳慶宇第6名。

這項為社會找關懷，為夢想找出路，讓同學種下希望種子，為公益獻聲而舉辦的「2017全台校園公益之星選拔」活動，首場在南投縣草屯鎮南開科大學校園登場。

主辦單位希望藉由活動，拔擢南投縣校園歌藝優秀同學，投入社會公益，用歌聲傳愛到台灣各個需要愛與關懷的角落，給年輕世代建立「我為人人‧人人為我」的關懷社會心念。

活動中，南開科技大學校長孫台平、旭光高中校長吳明順、同德家商學務主任柯政良、正聲廣播電台協理方翔、中國時報社副理梁俊華都應邀列席，場面熱鬧。

南開科大校長孫台平在會中指出，南開科大是教育部12年教學卓越計畫學校，因中時校園公益之星選拔，讓該校又加一亮點，期勉參賽選手透過公益之星發聲，將愛傳遍社會各階層角落。

旭光高中校長吳明順亦讚譽中時正聲舉辦這項有意義活動，讓學生的歌藝潛能透過競賽充份發揮，為社會傳愛；活動在下午5時頒獎典禮後圓滿落幕。

(中時)