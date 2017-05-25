旱溪阿勃勒「黃金雨」再現 民眾驚喜賞美景

北屯區旱溪阿勃勒再現「黃金雨」！旱溪東、西路旁整排的阿勃勒樹，每年5月至6月都會綻放金黃色美麗花朵，深受民眾喜愛。（陳世宗翻攝）

北屯區旱溪阿勃勒再現「黃金雨」！旱溪東、西路旁整排的阿勃勒樹，每年5月至6月都會綻放金黃色美麗花朵，深受民眾喜愛。因應汛期來臨，建設局樹木修剪承包商本月初修剪樹枝，一度讓部分民眾擔心今年恐怕看不到阿勃勒開花，不過修樹後短短幾個星期，又見花苞成串，化解了民眾心中疑慮，已有民眾前往拍照欣賞。

建設局指出，阿勃勒一般可作景觀樹或行道樹之用，廣泛在熱帶及亞熱帶地區種植。初夏滿樹金黃色花，花序隨風搖曳、花瓣隨風而如雨落，所以又名「黃金雨」。目前台中市有許多路段都有種植，其中以北屯區旱溪東、西路，以及南區興大路等路段最具盛名。

旱溪東、西路阿勃勒樹本月初的修剪作業，一度引起媒體、民代質疑不當修剪，甚至部分團體與專家預言，今年將看不到黃金花海。對此，建設局長黃玉霖指出，旱溪路段的阿勃勒已經有很長時間未修剪，樹型雜亂，歷年颱風來襲時，斷枝情形相對嚴重。因此，今年汛期前建設局執行年度樹木防災修剪，剛好遇到阿勃勒落葉期。

建設局長黃玉霖指出，阿勃勒是落葉之後才開花，就像毛毛蟲蛻變成美麗蝴蝶前，先蛹化才能展翅成蝶。修剪後的樹幅略為縮小，有助於減災，清爽而不雜亂的樹型，更有助於樹木健康生長，兼具防颱及維護行道樹景觀。

經歷幾個星期，旱溪東、西路阿勃勒綠葉再現，相當茂密，且有部分已經開花，一串串金黃色花朵，再現黃金花海與黃金雨景致，讓民眾驚喜不已，原本的擔憂也一掃而空。建設局預估，6月初花況將更盛大，視覺上應該會更壯觀。

黃玉霖表示，為方便民眾「追花」，該局正在盤點並規劃「大台中賞樹百景」，並改善賞樹環境，未來將配合特色樹種與開花期，在網路上公布賞花情報，讓民眾更清楚掌握花況，增添城市賞花魅力。

(中時)