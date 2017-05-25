NBA》故意？泰隆盧：塞爾提克進攻比勇士難守
在東區冠軍賽3勝1敗聽牌的騎士，晉級總冠軍賽遭遇勇士已無懸念，沒想到騎士總教練泰隆盧25日突然放話，強調塞爾提克的進攻比起勇士更難防守，姑且不管他是故意瞧不起勇士，或是尊重塞爾提克，此話一出引發不少爭議。
泰隆盧會有如此「詭異」的說法，照他的解釋是，因為塞爾提克少了「小刺客」艾塞亞湯瑪斯之後，進攻戰術與體系徹底改變，場上幾乎每名球員都有進攻能力，造成進攻充滿變數，甚至防守也改善了不少，讓他們更不容易擊敗。
「少了艾塞亞湯瑪斯，塞爾提克的戰術更加多變，每個人都在空切或無球移動，也有不錯的組織能力，勇士的進攻雖很出色，但他們戰術卻很明確，」泰隆盧說，「可是塞爾提克總教練史蒂文斯讓所有人參與進攻，也讓每個球員都具威脅。」
可是泰隆盧擺明不看今年季後賽各隊數據，畢竟勇士今年季後賽擁有聯盟第1的場均得分(118.3分)、投籃命中率(5成02)與助攻(27.8次)，這些數據都遠遠勝過塞爾提克，直接認定塞爾提克進攻比較難守，只能說泰隆盧太不會講話。
塞爾提克如今也將面臨淘汰命運，26日第5戰除了提前整季報銷的艾塞亞湯瑪斯，菜鳥前鋒傑倫布朗也因臀傷恐怕缺陣，阿米爾強生、克勞德兩大主力都在上場存疑名單之中，就算綠衫軍26日擁有主場優勢，想贏球也相當困難。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。