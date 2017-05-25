NBA》故意？泰隆盧：塞爾提克進攻比勇士難守

還沒跟勇士打總冠軍賽，騎士總教練泰隆盧就放話塞爾提克進攻比勇士難守，也未免太故意了點。(美聯社資料照)

在東區冠軍賽3勝1敗聽牌的騎士，晉級總冠軍賽遭遇勇士已無懸念，沒想到騎士總教練泰隆盧25日突然放話，強調塞爾提克的進攻比起勇士更難防守，姑且不管他是故意瞧不起勇士，或是尊重塞爾提克，此話一出引發不少爭議。

泰隆盧會有如此「詭異」的說法，照他的解釋是，因為塞爾提克少了「小刺客」艾塞亞湯瑪斯之後，進攻戰術與體系徹底改變，場上幾乎每名球員都有進攻能力，造成進攻充滿變數，甚至防守也改善了不少，讓他們更不容易擊敗。

「少了艾塞亞湯瑪斯，塞爾提克的戰術更加多變，每個人都在空切或無球移動，也有不錯的組織能力，勇士的進攻雖很出色，但他們戰術卻很明確，」泰隆盧說，「可是塞爾提克總教練史蒂文斯讓所有人參與進攻，也讓每個球員都具威脅。」

可是泰隆盧擺明不看今年季後賽各隊數據，畢竟勇士今年季後賽擁有聯盟第1的場均得分(118.3分)、投籃命中率(5成02)與助攻(27.8次)，這些數據都遠遠勝過塞爾提克，直接認定塞爾提克進攻比較難守，只能說泰隆盧太不會講話。

塞爾提克如今也將面臨淘汰命運，26日第5戰除了提前整季報銷的艾塞亞湯瑪斯，菜鳥前鋒傑倫布朗也因臀傷恐怕缺陣，阿米爾強生、克勞德兩大主力都在上場存疑名單之中，就算綠衫軍26日擁有主場優勢，想贏球也相當困難。

(中時電子報)