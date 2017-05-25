阿扁趴趴走 前受刑人：出政治貪污犯的政府無藥醫

「野生阿扁」20日中午現身板橋高鐵站。（資料照片，柯宗緯攝）

前總統陳水扁保外就醫卻可以到處趴趴走，參加剪綵、餐會發表演說，甚至中氣十足地罵拍攝他的麵包師。前總統府副秘書長羅智強指出，陳水扁是因「有生命危險」的重症才能保外就醫，如今哪有一點重症的樣子？其他受刑人感冒流鼻水，一様可以保外就醫嗎？

羅智強今在臉書分享一名前中監受刑人林平和的留言：「之前我在台中監獄服刑，我還是個被害人身份進去服刑的，我有嚴重的心臟病，還有每個月都會發作的痛風，關在愛區二工廠，有時候要請病假去監獄裡面的醫院看病，都不行，主管都在XXXX，X!一個國際認定的貪污犯!可以這樣四處趴趴走，還不滿足，真的是什麼政府，就出什麼政治貪污犯，真的是521( 無藥醫)」。

羅智強說，陳水扁不是因為「有病」而得到保外醫治，是因為當時被判斷「有生命危險」的重症，無法在監所治療，才能保外就醫。只要「重症」原因消失，他就該回監獄。請問，今天這位活動力啵棒的陳水扁，有那一點「重症」的様子？

羅智強並說，中華民國憲法第七條規定，人民在法律上一律平等。其他受刑人，只要感冒流鼻水「生病」，就一様可以保外就醫嗎？像林平和一様的受刑人，是否也可以和陳水扁一様得到同等的待遇？

(中時電子報)