已造成至少21人死亡 菲南叛軍再俘神父等10名教徒
據英國衛報（The Guardian）報導，繼昨日菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）宣布戒嚴令後，民答那峨島（Mindanao）再次發生武裝衝突，在與伊斯蘭國（ISIS）外圍組織阿布薩耶夫（Abu Sayyaf）有關連的叛軍，在闖入南部大城馬拉維（Marawi）後，抓走當地天主教神父、神職人員和教徒約10餘人為人質，並在與當地政府交火中，造成至少21名民眾死亡、地方警察首長亦遭斬首殺害，讓本就和馬尼拉當局對抗40多年的局面再度升溫，也讓外界憂心當地民眾和天主教徒的安危。
民答那峨島是菲國第二大島，與以天主教為主體的呂宋島不同，此地居民以信奉伊斯蘭教的摩洛人為主。自菲律賓獨立以來，一直是歷屆政府最傷腦筋的地區，長期被殖民政府打壓的摩洛人，在北方的中央政府強行推動移民與「同化」政策下，不滿自己仍被視為次等公民，在前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）強力打壓下，反抗組織摩洛民族解放陣線（Moro Islamic Liberation Front）也因此興起，開始了長達40餘年的武裝流血衝突。在前總統艾奎諾三世（Benigno Cojuangco Aquino III）主導下，本已簽訂自治和平協議的南北兩方，卻在杜特蒂上任後，再次撕破臉而讓局面緊張。
馬拉維主教艾德威（Edwin de la Peña）表示，叛軍多次與他透過電話聯繫，要求菲國軍方停止攻擊、並讓他們平安撤離馬拉維市區，否則他們不排除將手中的人質全數殺害。對於叛軍的威脅，菲國政府尚無任何回應，但對於杜特蒂而言，除了南部分離勢力動亂讓他頭疼外，逕自宣布戒嚴令的他，現在也將面對人權團體的抗議，擔心他再藉此擴大權力，執行更嚴厲的私刑任務。
(中時電子報)
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