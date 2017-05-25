MLB》保陳偉殷先發命？馬林魚：從沒想過動刀
馬林魚台灣投手陳偉殷，因左手肘韌帶撕裂傷進傷兵名單，並傳出有可能動刀，球團總裁希爾(Michael Hill)今出面闢謠，指出從來沒有考慮到要動韌帶置換手術(Tommy John surgery)。
希爾說：「多數投手的手臂，都會有程度不一的磨損。但每個人一聽到撕裂傷，就會往最壞的地方去想，這非常奇怪。」陳偉殷正接受自體血小板血漿(PRP)注射治療，他上月坦言，韌帶撕裂不會完全癒合，只能想辦法避免更糟糕。
據統計，有75名投手動過至少2次手肘韌帶置換手術，回到大聯盟，但僅有5人、不到7%的投手先發場次超過10場。陳偉殷2006年在日職中日龍，曾動過左手韌帶置換手術。等於再次動刀，有可能就要告別先發，轉任救援投手。
陳偉殷去年曾因手肘韌帶撕裂傷，進傷兵名單2個月，當時也用自體血小板血漿(PRP)注射治療。陳偉殷今年出戰水手，投出7局無安打，當時提前退場休息。「殷仔」今年出賽5場，戰績2勝1敗，自責分率4.33。
(中時電子報)
關鍵字：陳偉殷
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