中市職涯發展中心 推青年求職地圖助就業

畢業季即將到來，許多青年學子準備步入職場，為使青年更加掌握自身職涯方向，並了解履歷撰寫及面試技巧，台中市職涯發展中心首度推出專屬台中青年的「花young青年求職地圖」及「套裝式職涯規劃方案」，依青年在就學、就業、在職、創業、成家等階段，跨單位進行就業資源盤點及彙整，讓青年在各階段面臨就業時，掌握就業資源、定位職涯方向順利就業。

勞工局長黃荷婷說，依勞動部最新公布的105年青年就業狀況調查，高達8成4青年勞工認為就業資訊有助尋職，其中以「面試或求職技巧」資訊占55.3%最高；另外，有51.1%青年勞工初次尋職曾遭遇困難，又以「不知道自己適合做哪方面工作」占28.8%為第二高，因此推出青年求職地圖及職涯規劃方案。

就業服務處長傅晶如指出，職涯發展中心在服務過程中，發現青年常因對職涯方向迷惘，導致無法適性就業而造成高離職率；套裝式的職涯規劃方案除提供專業職涯諮詢與諮商外，還提供面試技巧指導及履歷健診服務，讓青年實際模擬面試情境。

今年職涯中心也特別購置面試錄影設備，透過攝影器材完整記錄青年應對儀態及表達方式，並透過專家指導讓青年瞭解面試的缺失並改善，讓青年取得進入職場的入場券。

就業服務處說明，除職涯規劃服務外，職涯中心也不定期舉辦多元職涯活動，今年規劃讓民眾直接進入廠區內，實際操作機具、模擬執行業務，所有服務均免費，可至「台中市職涯發展中心」網站、臉書粉絲專頁了解相關訊息或電洽04-25250517。

(中時)