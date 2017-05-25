陽岱鋼升一軍進度 長嶋茂雄親自觀察升格戰
今年轉戰讀賣巨人的陽岱鋼，昨傳出最快在6月9日就有機會升上一軍，將對上老東家火腿，不過今日媒再度有了新進度，預計6月4日二軍對上羅德，將是關鍵一戰，最快6月6日就有機會升上一軍。
陽岱鋼今年開季因下半身緊繃，導致還未升過一軍，球團也盼他盡快回到一軍，目前已確定30日將正式在３軍出賽一場，隔天馬上轉往二軍，再與橫濱二軍的夜場賽事出賽，盡早適應夜間照明。
如果一切沒有問題，6月4日在二軍對上羅德，剛好是在巨人終身名譽監督長嶋茂雄的故鄉千葉佐倉，當天長嶋茂雄也要穿上3號背號，到場開球，也藉此觀察陽岱鋼狀況，若長嶋茂雄覺得已經恢復百分百，就有機會在6月6日西武一戰升上一軍。
對於一切進度大致確定，也讓陽岱鋼相當興奮，他指出，身為棒球人，能夠實戰上場打擊，是一件非常開心的事情。
(中時電子報)
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