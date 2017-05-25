川普任內首次 美驅逐艦自由航行挑戰中國南海主權
美國杜威號驅逐艦(USS Dewey DDG-105)24日在南海進行「自由航行」(Freedom of navigation)，並駛近距離中國所建造的人造島12海哩處，這是在美國總統川普（Donald Trump）上任後，首次在該海域進行自由航行的軍事活動，此舉被認為是美在挑戰中國對南海海域主權主張。
據《路透》報導，美國官員表示，杜威號驅逐艦周三航行接近南沙群島(Spratly Islands）美濟礁 (Mischief Reef），進行「自由航行」的活動。這被認為是美國在挑戰中國對南海主權主張，勢必會引來中國的不滿，也讓美國近日正透過中國向北韓施壓，試圖解決核武問題增添變數。
美軍太平洋司令哈里斯(Harry Harris)上周在日本的一場學術研討會上，再次提起了在南海自由航行的主張，他稱根據國際法，自由航行的軍事活動是國際法理念下各國享有的權利，「我相信而且主張美國及我們的盟友們，繼續行駛國際法的權利」，更說：「我們應該繼續飛行，我們有能力飛行、航行或操作任何國際法允許的活動」。
但是據《紐約時報》月5初報導，美軍太平洋艦隊曾於2月及3月提出了3次，到南海航行自由的申請，但是都被國防部高層拒絕，被認為是川普政府不想在處理北韓的問題的敏感時機上，挑戰中國在南海的主權主張，導致自川普上任以來，美軍遲遲沒有進行這項敏感的軍事行動。
(中時電子報)
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